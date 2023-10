Homem se 'esconde' em telhado de casa e situação vira caso de polícia

Ele danificou algumas telhas e a mãe dele irá arcar com as despesas

Um homem usou o telhado de uma casa localizada no centro de São Pedro do Ivaí para se "esconder" de um grupo de pessoas que estariam atrás dele, e a situação acabou virando caso de polícia. O morador da residência chamou a Polícia Militar (PM), por volta das 6 horas da manhã deste domingo (15), depois de perceber o indivíduo e afirmou que ele estaria sob efeito de drogas.

Quando a equipe chegou ao endereço, também se deparou com o homem em cima do telhado e, depois de uma longa conversa, conseguiu convencê-lo a descer. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria danificado algumas telhas do imóvel.

Já no chão, ele contou que estava sentado em via pública quando diversas pessoas tentaram "pegá-lo". Ele teria saído correndo a pé e se escondeu no telhado dessa residência. Assim como o morador, os policiais afirmaram no B.O. que o homem aparentava estar sob efeito de drogas.

Ele seria conhecido no meio policial e a mãe dele foi chamada. A mulher conversou com os moradores e se comprometeu em arcar com as despesas para o conserto do telhado. Ninguém foi preso.

