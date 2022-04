Homem se envolve em briga e é preso por porte de arma

Da Redação

A equipe do destacamento de Jardim Alegre foi acionado para atendimento de uma briga em um bar próximo a rotatória central e se deparou com uma aglomeração de pessoas. Uma pessoa acabou presa por porte ilegal de arma de fogo.

Chegando ao local da confusão, uma mulher relatou aos policiais militares que seu marido estava em um bar próximo a rotatória, enquanto ela estava no salão de beleza também próximo ao bar. Ao ouvir barulhos de briga do lado de fora, viu que o marido estava sendo impedido de sair com sua motocicleta, e discutia a todo momento com um indivíduo.

Ela então entrou no meio dos envolvidos para que a discussão fosse encerrada, quando o autor veio em sua direção a empurrando. A mulher agarrou o rapaz pela camiseta, e os dois vieram a cair no chão. Enquanto ela tentava se desvencilhar, o autor passou a ameaça-la dizendo: ”vou te dar um tiro em sua cabeça.”

Quando levantaram, novamente, o acusado tomou a chave da motocicleta de seu marido e, ela notou que dentro do capacete havia uma arma de fogo, sendo do agressor. Para esguardar a sua integridade física, a mulher conseguiu pegar o capacete e saiu correndo em direção do salão de beleza, guardando a arma até a chegada da PM.

Os policiais abordaram o suspeito, o qual estava com as chaves da motocicleta em suas mãos, impedindo que o proprietário da moto saísse. Em seguida a mulher entregou a arma, sendo um revólver cal. 38 da Taurus de cor prata, que estava com uma munição intacta e uma deflagrada.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao autor, sendo necessário o uso de algemas, visto que o mesmo se encontrava muito agitado e agressivo, que após ser cientificado de seus direitos constitucionais, juntamente com as vítimas foram encaminhados até a 54ª DRP de Ivaiporã para providências cabíveis.