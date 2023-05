Homem se desentende com vizinho por causa de cachorros soltos na rua

Da Redação

Cachorros soltos na rua em Grandes Rios, no centro norte do Paraná, provocou confusão entre vizinhos, na noite de segunda-feira (22-05).

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na Rua João Mendes da Silva. A equipe de serviço foi acionada, por volta das 19h40.

No local os policiais militares conversaram com o solicitante relatou que estava entrando em sua residência, quando três cachorros do seu vizinho, estavam soltos na rua e avançaram em sua filha, mas não chegou a mordê-la.

Em seguida os animais também avançaram em um senhor que transitava na via e por último no próprio solicitante.

O solicitante então foi até a casa do vizinho pedir para que ele mantivesse os animais presos no quintal, mas que o homem começou a lhe ofender.

Diante dos fatos a equipe orientou o solicitante, que decidiu representar posteriormente e que também não sabe o nome do seu vizinho.