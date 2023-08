Homem se desentende com motoqueiro e é agredido em Ivaiporã

Ambos foram encaminhados a 6ª CIPM para para confecção do TCIP

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após desentendimento, um homem morador da Rua Rolândia em Ivaiporã acabou sendo agredido por um motoqueiro em Ivaiporã. A Polícia Militar (PM) foi acionada e ambos foram conduzidos a 6ª CIPM para lavratura de termo Termo Circunstanciado de Infração Penal (TCIP)

continua após publicidade

De acordo com a PM, por volta das 16h40, a equipe de serviço foi acionada via COPOM, para atender a ocorrência de vias de fato na Rua Rolândia.

- LEIA MAIS: Ladrão em fuga rouba ao menos dois carros no Paraná

continua após publicidade

Feito contato com a vítima, ele relatou que um indivíduo estaria empinando a motocicleta em frente a sua residência e quando teria tentado dialogar com motoqueiro, acabou sendo agredido com um chute.

Para evitar confusão, a vítima se escondeu em um matagal e ficou aguardando a equipe policial.

A vítima indicou a residência do autor do agressor, e ambos foram encaminhados para a 6ªCIPM para confecção do TCIP.

Siga o TNOnline no Google News