Homem rouba agência de transporte no Terminal Rodoviário de Mauá

Um homem foi preso após assaltar uma agência da empresa de ônibus Garcia, localizada no Terminal Rodoviário de Mauá da Serra, na tarde desta terça-feira, (31).

Conforme o boletim de ocorrência, o homem estava armado com uma faca de cozinha e um pedaço de pau, que ele utilizou para ameaçar a vítima. Ele roubou uma carteira com alguns cartões bancários, um talão de cheque e R$ 2,00.

Em seguida, o homem tentou roubar uma mulher. O suspeito foi encontrado pela Polícia Militar (PM) a aproximadamente 20 metros do local do crime. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de Marilândia do Sul.

Outra ocorrência

Homem é preso por matar cão com tiro de espingarda em Grandes Rios

Um homem foi preso pela Polícia Militar na terça-feira (31) após matar um cachorro com um tiro de espingarda em Grandes Rios. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Faxinal e deve responder por maus tratos e porte ilegal de arma.

De acordo com o boletim da PM, por volta das 16h40, a equipe de serviço foi acionada para deslocar até a Rua Pasteur, onde segundo informações, um homem teria matado uma cachorra a tiros com uma espingarda.

Chegando ao local, o suspeito foi questionado sobre a denúncia e ele confirmou. No entanto, relatou que teria tentado acertar um lagarto, mas acabou acertando a cachorra.

Indagado sobre a arma utilizada e sobre o animal morto, ele informou que a espingarda estava em seu quarto e o animal estava em uma fossa ao lado de sua casa. A arma encontrada era uma espingarda puxa fieira, sem numeração ou marca.

Diante dos fatos, o autor foi encaminhado ao destacamento policial para a elaboração do B.O.U. Em seguida, foi levado ao hospital municipal para realização dos exames de praxe e posteriormente para a Delegacia de Polícia Civil de Faxinal.







