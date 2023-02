Homem ronda casa várias noites, é indagado e ameaça morador de morte

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Por volta das 23h30 desta quarta-feira (15), a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência em uma residência localizada na Rua Juarez Cleve, em Ivaiporã, Norte do Paraná. No local, o dono da casa estaria sendo ameaçado por um homem.

continua após publicidade .

Conforme informações do boletim de ocorrência, o proprietário do imóvel relatou às autoridades que há várias noites o suspeito ronda em frente da sua casa. O homem, que não foi identificado, é conhecido no meio policial por ter cometido vários furtos.

LEIA MAIS: Vigia flagra homem quebrando vidros de comércio em Ivaiporã

continua após publicidade .

Na noite desta quarta-feira (15), o dono da residência que vinha sendo observada resolveu questionar o suspeito e acabou sendo ameaçado de morte. O homem afirmou que, como sabia onde a vítima morava, iria atrás dele.

Os policiais militares realizaram buscas, localizaram e abordaram o suspeito nas proximidades da casa. Diante da vontade da vítima em representar, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado a 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para lavratura de termo circunstanciado.

Siga o TNOnline no Google News