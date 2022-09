Homem responsável por diversos furtos é preso em Califórnia

Da Redação

As imagens capturadas pelo sistema de monitoramento por câmeras, na sede da Apae, em Califórnia, permitiram que o autor de um furto fosse reconhecido e, com a prisão do homem, de 27 anos, diversos outros furtos praticados na cidade recentemente foram elucidados. Pelo menos outros 3 furtos em órgãos públicos foram praticados pelo mesmo homem.

Na manhã desta quarta-feira (28), a diretora da Apae de Califórnia, notificou um furto na instituição, ocorrido durante a madrugada e registrado pelo sistema de vigilância. Por volta de 1h30, um homem acessou a área externa da entidade e conseguiu entrar no pátio interno, onde tentou arrombar a porta da sala de informática. Ele não conseguiu concluir o arrombamento, embora tenha provocado danos na porta. Para não sair de mãos abanando, o autor levou do local uma câmera de monitoramento e uma fonte de energia de modem de internet e todas as chaves de acesso ao prédio.

Ao verificar as imagens, a equipe policial reconheceu o autor, um homem de 27 anos, já com diversas passagens por furtos na cidade. Os policiais foram até o endereço conhecido do autor, que mora com a irmã, no centro da cidade. Na casa, a irmã do arrombador autorizou a entrada da polícia, que encontrou o suspeito no local.

Abordado pelos policiais, o arrombador confessou ter entrado na Apae, durante a madrugada e mostrou os objetos furtados, que estavam no guarda-roupas. O homem foi preso e encaminhado ao destacamento da PM para a confecção do BO, juntamente com os objetos apreendidos.

Durante o registro da ocorrência, o homem acabou assumindo a responsabilidade por uma série de outros furtos recentes na cidade, como o do Posto de Saúde, da Cmei, do Centro de Distribuição Municipal e da CGS Internet. Após o BO, o preso e os objetos apreendidos com ele foram entregues à Polícia Civil, na Delegacia de Marilândia do Sul.

