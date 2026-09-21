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DESENTENDIMENTO

Homem relata ameaça com foice durante discussão em Ivaiporã

Segundo a vítima, homem teria ido até sua residência com uma foice e feito ameaças durante uma discussão

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem relata ameaça com foice durante discussão em Ivaiporã
Autor Discussão estava relacionada à troca de um veículo - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Um homem relatou à Polícia Militar ter sido ameaçado com uma foice na noite de domingo (20), na zona rural de Ivaiporã, durante uma discussão relacionada à troca de um veículo.

Segundo o boletim, a vítima afirmou que um homem foi até sua residência com uma foice e teria feito ameaças contra sua vida.

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Ainda conforme o relato, o homem teria dito que buscaria uma arma de fogo para resolver o conflito.

A PM realizou patrulhamento nas imediações, mas o suspeito não foi localizado.

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A equipe orientou a vítima sobre as medidas legais. A ocorrência foi registrada para os encaminhamentos necessários.

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