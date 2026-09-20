Homem recebe Pix de R$ 6 mil de desconhecido e procura a PM em Ivaiporã

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Morador recebeu uma transferência de um desconhecido e registrou a ocorrência para evitar problemas futuros

Um homem procurou unidade da Polícia Militar após receber um Pix de R$ 6 mil de um desconhecido, em Ivaiporã, no sábado (19). Ele registrou a ocorrência para documentar a transferência e evitar problemas futuros.

Segundo o relato, o dinheiro caiu na conta corrente do homem em uma data não informada. Ele afirmou que não conhece o remetente.

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Além disso, o homem disse que começou a receber ligações de terceiros sobre a transferência.

Porém, ele informou à Polícia Militar que pretende aguardar o titular do dinheiro para fazer a devolução.

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O homem procurou a PM para registrar um boletim de ocorrência. A medida teve o objetivo de deixar documentada a situação.

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