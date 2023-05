Homem recebe pedrada na cabeça após negar cigarro, no Vale do Ivaí

Da Redação

Imagem ilustrativa

Deu entrada no Hospital Municipal de Grandes Rios na madrugada desta sexta-feira (5) um homem com ferimento na cabeça, provocado por pedrada.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e conversou com a vítima no hospital. Ele relatou aos policias que a agressão ocorreu no distrito de Ribeirão Bonito.

Disse que estava em um bar, e quando já estava indo embora para sua casa uma pessoa o parou e pediu um cigarro.

Quando a vítima, disse que não tinha, o autor sem motivo algum jogou uma pedra que veio a acertar sua cabeça.

Diante do fato e do interesse em representar contra o autor, equipe fez patrulhamento, mas não obteve êxito em localizar o autor.

