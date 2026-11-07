Homem quebra porta e ameaça namorada em Ivaiporã

Uma moradora foi alvo de violência doméstica na noite da última sexta-feira (6), em uma casa localizada na Rua Cerro Azul, no Jardim Alvorada, em Ivaiporã. O caso mobilizou a Polícia Militar após um chamado de urgência para atender a uma ocorrência de agressão.

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De acordo com o relato da vítima aos policiais, o companheiro dela foi até o local, adotou uma postura violenta, quebrou a porta da residência e fez ameaças. Após o ataque e a depredação do imóvel, o homem fugiu antes que a equipe policial chegasse.

Os policiais realizaram buscas pela região com o objetivo de localizar o suspeito, mas ele não foi encontrado. A vítima foi avaliada e não apresentava ferimentos aparentes, recebendo orientações da equipe sobre as medidas legais cabíveis para o caso.