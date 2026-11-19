Confusão no centro da cidade começou com agressão física; vítima tentava escapar de ataque com faca e precisou ser transferida pelo Samu

Uma violenta briga familiar no centro de Jandaia do Sul (PR) terminou com um homem de 29 anos gravemente ferido na noite de quarta-feira (18). Ele sofreu uma fratura no joelho direito ao pular um muro para escapar do próprio padrasto, que havia se armado com uma faca durante a discussão.

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A polícia foi acionada por volta das 19h para conter a briga em uma residência. Familiares que presenciaram a cena relataram aos agentes que a confusão saiu do controle quando o enteado deu um soco no rosto do padrasto. Em retaliação à agressão, o homem mais velho pegou uma faca.

Na tentativa desesperada de se proteger do ataque, o rapaz pulou o muro lateral do imóvel, mas caiu de mau jeito e acabou quebrando o joelho. Quando a equipe policial chegou ao endereço, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam prestando os primeiros socorros ao ferido.

Devido à gravidade da fratura, a vítima precisou ser transferida para o Hospital Providência, em Apucarana. Os policiais acompanharam a ambulância durante o trajeto para garantir a segurança da equipe médica e do paciente. Após o resgate, as autoridades orientaram os familiares envolvidos na ocorrência e mantiveram rondas preventivas na região.