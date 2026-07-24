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FURTO QUALIFICADO

Homem quebra depósito, se fere e furta ferramenta de escola em Ivaiporã

Câmeras de segurança registraram a ação durante a madrugada; um martelete usado em obra de reforma foi levado do local

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 07:00:42 Editado em 24.07.2026, 07:00:32
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Homem quebra depósito, se fere e furta ferramenta de escola em Ivaiporã
Autor Escola Municipal Carlos Lacerda - Foto: Reprodução

Um furto qualificado foi registrado na manhã de quinta-feira (23) em uma escola municipal de Ivaiporã. O crime aconteceu durante a madrugada, na Escola Carlos Lacerda, no Conjunto Habitacional Mourão Filho, e foi descoberto quando funcionários chegaram para abrir a unidade. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo o boletim da PM, os responsáveis encontraram manchas de sangue espalhadas pelo pátio da escola. Eles também perceberam que um depósito havia sido arrombado, com vidros quebrados.

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O espaço era utilizado para guardar ferramentas da obra de reforma realizada na escola. Durante a conferência do material, foi constatado o desaparecimento de um martelete.

As imagens do sistema de monitoramento ajudaram a identificar parte da ação. O suspeito aparece usando bermuda jeans, camiseta verde e uma jaqueta escura com capuz.

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As gravações também mostram que o homem se feriu durante a invasão. Em seguida, ele danificou uma das câmeras de segurança, deixando marcas de sangue no local.

A Polícia Militar anexou ao relatório fotografias extraídas das imagens de monitoramento. O caso deve ser investigado para identificar o autor e recuperar a ferramenta furtada.

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crime e segurança Escola Municipal furto qualificado investigação policial ivaipora segurança escolar
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