Homem quebra depósito, se fere e furta ferramenta de escola em Ivaiporã
Câmeras de segurança registraram a ação durante a madrugada; um martelete usado em obra de reforma foi levado do local
Um furto qualificado foi registrado na manhã de quinta-feira (23) em uma escola municipal de Ivaiporã. O crime aconteceu durante a madrugada, na Escola Carlos Lacerda, no Conjunto Habitacional Mourão Filho, e foi descoberto quando funcionários chegaram para abrir a unidade. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência.
Segundo o boletim da PM, os responsáveis encontraram manchas de sangue espalhadas pelo pátio da escola. Eles também perceberam que um depósito havia sido arrombado, com vidros quebrados.
LEIA MAIS: Tempo em Ivaiporã: sexta-feira será chuvosa e com máxima de 18°C
O espaço era utilizado para guardar ferramentas da obra de reforma realizada na escola. Durante a conferência do material, foi constatado o desaparecimento de um martelete.
As imagens do sistema de monitoramento ajudaram a identificar parte da ação. O suspeito aparece usando bermuda jeans, camiseta verde e uma jaqueta escura com capuz.
As gravações também mostram que o homem se feriu durante a invasão. Em seguida, ele danificou uma das câmeras de segurança, deixando marcas de sangue no local.
A Polícia Militar anexou ao relatório fotografias extraídas das imagens de monitoramento. O caso deve ser investigado para identificar o autor e recuperar a ferramenta furtada.
📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos