Homem que teria dado veneno e atirado em mulher é preso

Um homem com mandado de prisão em aberto por tentar fazer a mulher tomar veneno e após isso atirar contra ela, foi preso nesta quinta-feira (20) em Marilândia do Sul, após denúncias recebidas pela Polícia Militar (PM). A prisão aconteceu na Vila Rural do município.

De acordo com a PM, assim que as informações chegaram, os policiais passaram a realizar diligências. No local informado na denúncia, foi visto pela equipe um homem próximo a uma plantação de tomate, que recebeu voz de abordagem.

Ele foi identificado e ficou comprovado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele expedido pela Vara Criminal de Marilândia do Sul. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.

O homem preso é suspeito de obrigar a mulher a tomar veneno de rato, durante uma violência doméstica. Ela chegou a colocar na boca, mas cuspiu. Revoltado, o homem pegou uma arma e atirou nas pernas da vítima. Depois da agressão ele fugiu e era procurado pelo crime.