Homem que tentou matar o sogro a facadas em Cambira é julgado

O julgamento começou por volta das 8h

Um rapaz que tentou matar o sogro a facadas em Cambira é julgado nesta terça-feira (9), no Fórum Desembargador Clotário Portugal de Apucarana. O crime aconteceu em dezembro de 2020.

Relembre o crime. :

Polícia Civil de Apucarana cumpriu no dia 21/12/2020, um mandado de prisão contra um homem suspeito de tentar matar o próprio sogro. O crime ocorreu no dia 9/12 mês em Cambira.

Segundo a polícia, as investigações apontam que o suspeito agrediu a sua convivente, após uma discussão. A mulher foi até a casa do pai dela, porém, o marido foi atrás.

"O investigado foi até a residência de seu sogro, e conforme as declarações da vítima e das testemunhas, o investigado falou para o sogro que iria embora, mas antes queria um abraço. E quando o sogro foi abraçá-lo, o investigado desferiu dois golpes de faca na região do peito do sogro. A vítima foi levada para o Hospital da Providência, onde permaneceu internado por três dias. Diante das informações colhidas, a Polícia Civil representou pela expedição de mandado de prisão em desfavor do investigado, sendo cumprido nesta segunda-feira. Em seu interrogatório, o investigado alegou que agiu em legítima defesa, e somente desferiu os golpes de faca, pois estava sendo agredido pelos familiares da sua convivente. O preso foi encaminhado para o minipresídio de Apucarana, onde se encontra à disposição da Justiça", explicou o delegado Marcus Felipe da Rocha.





