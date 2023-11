Homem que provocou acidente em São João do Ivaí é preso por embriaguez

O motorista de um caminhão que colidiu com um Fiat Uno e um poste em São João do Ivaí, no Jardim Ivaí, foi preso ao tentar fugir do local sem prestar atendimento às vítimas. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM) no final da tarde de segunda-feira (27).

Conforme o boletim de ocorrências, durante o isolamento do local, a equipe foi informada que o possível autor dos fatos estaria tentando pegar uma carona para fugir algumas quadras abaixo do local do acidente, na Rua César Lates.

Com base nas características do autor e o local provável de sua localização, a equipe conseguiu abordar o suspeito.

Em um primeiro momento, estando visivelmente embriagado, ele desobedeceu às ordens legais de abordagem, sendo então necessário o uso de técnicas de contato para contê-lo, inclusive com o uso de algemas.

Com o motorista já contido no interior da viatura, este ofereceu valor em dinheiro para que os policiais o soltassem.

Foi oferecido o teste de etilômetro, o qual foi recusado, sendo então lavrado o termo de constatação de embriaguez, havendo vários sinais de embriaguez, como andar cambaleante, forte odor etílico, desordem nas vestes, olhos vermelhos, arrogância, ironia e falante.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado, primeiramente, ao hospital municipal para avaliação médica e laudo de lesão e, posteriormente, à delegacia de São João do Ivaí para providências.

O acidente

O grave acidente aconteceu por volta das 17h20 no Jardim Ivaí, em São João do Ivaí. O caminhão desgovernado desceu a Rua Juscelino Kubitscheck, atingindo um Fiat Uno Mille, onde estava um casal de idosos.

O caminhão só parou após bater em um poste e derrubar o muro do Bar do Tatu. Após a batida, o motorista desceu do veículo e correu rumo ao Conjunto João Paulo II, sem prestar socorro às vítimas, identificadas como Maria e Arquimedes Lovato.

Segundo uma testemunha, o caminhão foi descendo a rua desgovernado e quase teria batido contra o muro do CMEI Jovita Cruz e de outras casas próximas.