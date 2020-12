Homem que morreu atropelado em Cambira é identificado - TNOnline

Continua após publicidade

A vítima fatal de um acidente registrado nesta quinta (3), em Cambira, foi identificada. Edimar de Godoi, de 36 anos, era morador de Sarandi, e conforme informações, estava indo para Cambira à trabalho quando foi atropelado.

O atropelamento aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), por volta das 4 horas, quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), de Apucarana, atendeu a ocorrência no KM 223, na BR-376.

As equipes da Polícia Civil, da Perícia Científica, do ML e da Concessionária Viapar, compareceram ao local para levantamento de dados, remoção do corpo e sinalização da via, respectivamente.