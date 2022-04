Homem que estava desaparecido em Ivaiporã foi encontrado

Da Redação

Roberto Alves Ferreira Rosa, de 39 anos

Foi publicado no início da manhã desta segunda-feira (25), que Roberto Alves Ferreira Rosa, de 39 anos, morador na Rua Três Marias, no Jardim Iporã, em Ivaiporã, estava desaparecido. Ele foi visto pela última vez por volta das duas horas da madrugada de sábado (23). Segundo uma sobrinha, Roberto estava no bar que fica ao lado de sua residência e foi visto entrando em um carro com mais duas pessoas.

“Disseram para gente que ele entrou nesse carro e saíram na sequência. Após isso não tivemos mais notícias do meu tio”, relatou a sobrinha, completando que a esposa e os dois filhos de Roberto estão desesperados a sua procura.

Cerca de uma hora depois da publicação da reportagem, a familia entrou novamente em contato informando que o homem foi encontrado e estava bem.

* Informações Canal HP