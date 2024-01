Homem que cavava poço é resgatado pelos bombeiros em Faxinal

Siga o TNOnline no Google News

Um homem de aproximadamente 60 anos foi socorrido de um poço de 17 metros de altura, em Faxinal, no Vale do Ivaí, pelo Corpo de Bombeiros de Apucarana. O resgate aconteceu na tarde desta quarta-feira (10), no bairro Nova Altamira.

Segundo a corporação, o homem estava cavando o buraco e o maquinário, que tiraria ele do fundo, apresentou problemas.

Os bombeiros demoraram cerca de 1h15 para chegar em Faxinal, mas o trabalhador estava com uma garrafa de água para beber e conseguiu aguardar a equipe.

O Corpo de Bombeiros informou que foram utilizadas técnicas de salvamento vertical, com cordas e tripé, um agente desceu ao fundo do poço e realizou o resgate do homem.

