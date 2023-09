Homem provoca confusão em cavalgada e acaba preso, em Borrazópolis

Siga o TNOnline no Google News

Um homem foi preso no início da noite de domingo, por volta das 18h25, após provocar confusão na festa de encerramento da 5ª Cavalgada do Clube de Laço Abas Largas, em Borrazópolis. Ele deve responder pelos delitos de lesão corporal e resistência.

Durante atendimento no clube, onde se realizava a cavalgada, ­a equipe da Polícia Militar (PM) foi abordada por populares. Eles relataram que um indivíduo que estava em Fiat/Punto branco, estaria se identificando como policial e tentando arrumar briga com várias pessoas, inclusive os seguranças do evento.

Ao perceber a presença da equipe, ele entrou no veículo e fechou os vidros. Dada a voz de abordagem num primeiro momento se negou a desembarcar, ria e gritava que não havia feito nada.

Após desembarcar continuou rindo e bebendo cerveja e negava ficar em posição de abordagem.

Sendo então dada voz de prisão, ele resistiu com força física, socos, chutes e empurrões, sendo contido pela equipe que recebeu apoio dos seguranças da festa.

Durante a contensão, devido a resistência causou lesão na palma da mão direita em um policial e torção no joelho de um segundo, o autor também teve escoriações pelo corpo, pulsos e rosto.

A equipe encaminhou o rapaz ao Hospital Municipal para confecção de laudo de lesão corporal e posteriormente à 53ª Delegacia de Polícia de Faxinal para as providências cabíveis aos fatos.

