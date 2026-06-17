Homem procurado por roubo é preso pela Polícia Civil em Jandaia do Sul
Prisão ocorreu nesta quarta-feira (17), no bairro Jardim das Flores
Escrito por Da Redação
Publicado em 17.06.2026, 18:13:31 Editado em 17.06.2026, 18:13:26
Polícia Civil foi a responsável pela prisão - Foto: Divulgação
A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (17) uma ordem judicial de prisão contra um rapaz de 28 anos pelo crime de roubo. A captura do foragido aconteceu no bairro Jardim das Flores, no município de Jandaia do Sul (PR).
LEIA MAIS: Beto Preto garante doação de áreas que vão beneficiar mais de 300 famílias em Apucarana
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.
Após ser detido e passar pelos procedimentos de praxe, o homem foi entregue à Polícia Penal do Paraná e aguarda as próximas determinações do Poder Judiciário.