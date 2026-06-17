Homem procurado por roubo é preso pela Polícia Civil em Jandaia do Sul

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (17) uma ordem judicial de prisão contra um rapaz de 28 anos pelo crime de roubo. A captura do foragido aconteceu no bairro Jardim das Flores, no município de Jandaia do Sul (PR).

LEIA MAIS: Beto Preto garante doação de áreas que vão beneficiar mais de 300 famílias em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Após ser detido e passar pelos procedimentos de praxe, o homem foi entregue à Polícia Penal do Paraná e aguarda as próximas determinações do Poder Judiciário.