Homem procura hospital com suposto ferimento por tiro, PM é chamada

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

A Polícia Militar (PM) foi acionada via COPOM para o Hospital Municipal de Godoy Moreira na manhã de sábado (14), onde teria dado entrada um homem com ferimento na cabeça, segundo o médico possivelmente de munição.

continua após publicidade .

No hospital, os policiais conversaram com o médico plantonista, que relatou que o paciente chegou ao hospital acompanhado da mãe para tratar de um ferimento na testa. Ao serem questionados sobre a origem do ferimento, relataram que foi oriunda de pedra.

- LEIA MAIS: Usuária de drogas tenta resgatar celular de “biqueira” e é ameaçada

continua após publicidade .

Após exame prévio, o médico disse que o ferimento provavelmente poderia ter sido de disparo de arma de fogo, pois segundo ele, havia resquícios de pólvora.

O médico então encaminhou o paciente para um hospital de Ivaiporã, onde seria realizado exames de imagem e demais exames que poderiam identificar o que poderia ter originado a lesão e posterior tratamento.

Os policiais então foram ao sítio dos pais do rapaz na localidade na Água do Milton, para colher mais informações.

continua após publicidade .

O pai disse que seu filho havia ido sozinho ao pomar colher mangas; e que foi de encontro com um enxame de marimbondo, e atirou pedras para se defender.

Após isso, o rapaz retornou à sua residência para lavar o rosto e seus parentes identificaram a lesão. Foi questionado ainda se havia alguma possibilidade de ter sido por arma de fogo e o pai disse que não.

Siga o TNOnline no Google News