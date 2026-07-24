Homem procura a PM e relata que ex-companheira jogou o carro contra o dele em Ivaiporã

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Segundo a PM, desentendimento com a ex-companheira está ligado à partilha de bens

Um homem procurou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (23), em Ivaiporã, para registrar um boletim de ocorrência. Ele relatou que a ex-companheira jogou o carro contra o veículo dele durante um desentendimento.

Conforme o boletim da PM, a vítima afirmou que, além de atingir o automóvel, a mulher também ameaçou ir até a residência dele para quebrar objetos.

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Ainda de acordo com o relato apresentado à Polícia Militar, o conflito está relacionado a um processo judicial sobre a divisão de bens do antigo casal.

O homem informou aos policiais que desejava apenas registrar o boletim de ocorrência. Após o atendimento, a equipe prestou as orientações sobre as medidas cabíveis.

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