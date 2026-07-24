Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
DANOS

Homem procura a PM e relata que ex-companheira jogou o carro contra o dele em Ivaiporã

Segundo a PM, desentendimento com a ex-companheira está ligado à partilha de bens

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 10:23:01 Editado em 24.07.2026, 10:23:34
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Homem procura a PM e relata que ex-companheira jogou o carro contra o dele em Ivaiporã
Autor Sede da 6ª Companhia Independente, em Ivaiporã - Foto: TN Online/Ivan Maldonado/Arquivo

Um homem procurou a Polícia Militar na noite de quinta-feira (23), em Ivaiporã, para registrar um boletim de ocorrência. Ele relatou que a ex-companheira jogou o carro contra o veículo dele durante um desentendimento.

Conforme o boletim da PM, a vítima afirmou que, além de atingir o automóvel, a mulher também ameaçou ir até a residência dele para quebrar objetos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Rotam prende suspeito de tráfico após encontrar cocaína em calçado de criança em Ivaiporã

Ainda de acordo com o relato apresentado à Polícia Militar, o conflito está relacionado a um processo judicial sobre a divisão de bens do antigo casal.

O homem informou aos policiais que desejava apenas registrar o boletim de ocorrência. Após o atendimento, a equipe prestou as orientações sobre as medidas cabíveis.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ameaças boletim de ocorrência conflitos judiciais divisão de bens ivaipora violência domestica
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV