Homem preso por tráfico de drogas em Ivaiporã

Da Redação

Divulgação

No início da noite de terça-feira (30), uma equipe RPA da 6ª CIPM, durante patrulhamento prendeu um homem por tráfico de drogas, no Jardim Ouro Preto, em Ivaiporã.

continua após publicidade .

A equipe RPA, após receber várias denúncias, de que na Rua Lorena estaria acontecendo a prática de tráfico de drogas, intensificou o patrulhamento pelas imediações, e ao se aproximar da residência suspeita foi visualizado um indivíduo, este já conhecido do meio policial, por ser usuário de drogas.

Realizada a abordagem foi encontrado no bolso do rapaz uma porção de maconha. Sendo confirmado pelo usuário que tinha comprado na casa alvo das denúncias, os policiais entraram no quintal e foi possível ver uma correria dentro da casa, sendo até a descarga acionada, possivelmente no intuito de dispensar mais drogas

continua após publicidade .

Com o apoio da RPA 2 foi realizada buscas na casa e logrado êxito em localizar três buchas de maconha embaladas em sacola plástica, prontas para a venda.

Indagados sobre os fatos, de imediato, um dos presentes assumiu ser o dono da droga. Foi dado voz de prisão e o detido conduzido até a 54ª DRP, para as providências cabíveis.