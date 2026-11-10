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Homem perde R$ 4,5 mil após clicar em link de falsa vaga de emprego

Golpistas invadiram a conta da vítima, fizeram diversas transferências via Pix e até contrataram um empréstimo em seu nome

Escrito por Da Redação
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Homem perde R$ 4,5 mil após clicar em link de falsa vaga de emprego
Autor Vítima encontrou falsa vaga de emprego nas redes sociais - Foto: Agência Brasil

Um homem de 36 anos perdeu mais de R$ 4,7 mil em um golpe aplicado pela internet na cidade de Marumbi, na manhã de segunda-feira (9). A vítima teve o aplicativo bancário invadido logo após acessar um endereço virtual que supostamente seria para concorrer a uma oportunidade de trabalho.

-LEIA MAIS: Mochila com celular e cartão é furtada de moto em Arapongas

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De acordo com a Polícia Militar, o crime teve início quando o morador viu um anúncio no Facebook oferecendo uma vaga de motorista, usando de forma fraudulenta o nome de uma transportadora conhecida. Ao demonstrar interesse, ele foi contatado pelo WhatsApp por uma pessoa que se passava por representante da empresa. Durante a conversa, o golpista enviou um link, afirmando que a vítima precisava acessá-lo para preencher um formulário de contratação.

Ao abrir o endereço, o homem não encontrou nenhum cadastro e, no mesmo instante, percebeu que o aplicativo do seu banco no celular havia sido bloqueado. Ao verificar o extrato por outros meios, descobriu que os criminosos realizaram cinco transferências via Pix que totalizaram R$ 4.577,05. O dinheiro foi enviado para contas de dois desconhecidos. Além de esvaziar o saldo, os golpistas ainda fizeram um empréstimo pessoal de R$ 170.

A Polícia Militar registrou o caso e orientou o trabalhador a procurar imediatamente a sua agência bancária para contestar as operações fraudulentas e tentar reverter o prejuízo. O crime foi repassado à Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação para tentar identificar os autores da fraude.

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alerta fraude GOLPE Segurança Digital Vagas de emprego
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