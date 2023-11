Homem perde R$ 37 mil após cair em golpe de falso anúncio de carro

Um morador de Kaloré, no Vale do Ivaí, perdeu R$ 37 mil ao cair em um golpe do falso anúncio quando tentava comprar um carro que foi anunciado em uma plataforma de vendas na internet. Após o caso, a Polícia Militar (PM) foi acionada.

continua após publicidade

LEIA MAIS - Casal é preso após agredir idoso com foice em Mauá da Serra

De acordo com os PMs, os agentes foram procurados pela vítima e pelo verdadeiro dono do carro. O vendedor afirmou que fez o anúncio do veículo e, em seguida uma pessoa entrou em contato afirmando que havia arrumado compradores para o carro. Além disso, o golpista teria pedido para que quando o comprador fosse até a casa para ver o veículo, o homem afirmasse que era irmão dele e não divulgasse o valor do carro.

continua após publicidade

A vítima, que também foi enganado pelo golpista, foi até o local e, após negociação, fez o pagamento do valor do veículo. No entanto, após algum tempo, ambos perceberam que se tratava de um golpe e que o dinheiro foi encaminhado para a conta do estelionatário. Após isso, eles procuraram a Polícia Civil da cidade de Jandaia do Sul.

Siga o TNOnline no Google News