Homem perde R$ 3,5 mil ao comprar moto anunciada em rede social

Um morador de Maringá descobriu que caiu em um golpe quando chegou em Jardim Alegre para buscar a moto que havia comprado no valor de R$ 3.5 mil. Ao chegar na cidade, a pessoa que estava anunciando a moto, informou que realmente está vendendo a moto, porém não negociou com ele e nem recebeu o dinheiro.

O caso foi registrado no Destacamento da Polícia Militar (DPM) de Jardim Alegre na terça-feira (19), por volta das 15h30.

A vítima relatou que mora na cidade de Maringá e que viu um anúncio no no Facebook, de uma motocicleta Honda Biz 125 ano 2006 com o valor de 4.000,00 na cidade.

E que após se encontrar com o suposto vendedor, ele percebeu que teria caído em um golpe, que o verdadeiro anunciante da motocicleta teria lhe informado que seu anúncio poderia ter sido clonado, que o verdadeiro valor da moto, seria de R$ 6.900,00, e que também não teria recebido nenhum depósito.

O estelionatário causou um prejuízo de R$ 3.500,00 que foi depositado em nome de terceiros em uma Agência da Caixa Econômica Federal.

Os policiais então realizaram as devidas orientações à vítima, bem como encaminharam o B.O.U para Polícia Civil para melhores apurações

