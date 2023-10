Homem perde R$ 2 mil após cair em golpe de falso anúncio em Jandaia

Um homem perdeu R$ 2 mil após tentar comprar um celular e cair em um golpe do falso anúncio em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A vítima e a vendedora chegaram a discutir antes de perceberem que estavam caindo em um golpe, segundo a Polícia Militar (PM).

De acordo com os policiais, tanto o homem quanto a mulher, abordaram a equipe na rua Luiz Vignoli, no centro da cidade e relataram o caso. Segundo o homem, ele estava negociando o celular com a vendedora através do Facebook e teria depositado o pagamento via PIX.

No entanto, quando a vítima chegou na cidade de Jandaia do Sul para buscar o aparelho, descobriu que se tratava de um golpe. Ainda como consta no Boletim de Ocorrências (B.O) os envolvidos foram orientados.

