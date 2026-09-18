Homem perde R$ 10 mil em golpe de falso familiar ao tentar comprar carro

Criminoso se passou pelo filho da vítima em aplicativo de mensagens para exigir transferências bancárias

Um morador de Borrazópolis procurou o destacamento da Polícia Militar para denunciar que caiu no golpe do falso parente ao negociar a compra de um veículo. O crime ocorreu após a vítima encontrar o anúncio do automóvel em uma rede social.

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Durante a negociação por aplicativo de mensagens, o estelionatário utilizou a foto e se passou pelo filho do comprador. Convencido de que falava com o próprio familiar e de que a transação era segura, o homem realizou transferências via Pix que somaram R$ 10 mil.

O golpe só foi descoberto pouco depois, quando a vítima conversou diretamente com o filho de forma presencial ou por ligação telefônica e confirmou que o jovem não havia feito nenhum pedido de dinheiro.

O caso foi registrado pela equipe policial e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que assumirá as investigações para identificar o autor do crime e tentar rastrear as contas de destino do valor transferido.