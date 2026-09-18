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ESTELIONATO

Homem perde R$ 10 mil em golpe de falso familiar ao tentar comprar carro

Criminoso se passou pelo filho da vítima em aplicativo de mensagens para exigir transferências bancárias

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Homem perde R$ 10 mil em golpe de falso familiar ao tentar comprar carro
Autor Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

Um morador de Borrazópolis procurou o destacamento da Polícia Militar para denunciar que caiu no golpe do falso parente ao negociar a compra de um veículo. O crime ocorreu após a vítima encontrar o anúncio do automóvel em uma rede social.

- LEIA MAIS: Difamação em transmissão ao vivo de rede social vira caso de polícia no PR

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Durante a negociação por aplicativo de mensagens, o estelionatário utilizou a foto e se passou pelo filho do comprador. Convencido de que falava com o próprio familiar e de que a transação era segura, o homem realizou transferências via Pix que somaram R$ 10 mil.

O golpe só foi descoberto pouco depois, quando a vítima conversou diretamente com o filho de forma presencial ou por ligação telefônica e confirmou que o jovem não havia feito nenhum pedido de dinheiro.

O caso foi registrado pela equipe policial e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que assumirá as investigações para identificar o autor do crime e tentar rastrear as contas de destino do valor transferido.

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ESTELIONATO golpe do falso parente negociação de veículo Polícia Militar Borrazópolis segurança em compras online transferência via Pix
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