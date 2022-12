Homem perde o carro ao descobrir ter caído num golpe, em Jandaia

Da Redação

Imagem Ilustrativa - O homem vendeu o carro e aceitou pagamento em cheque, em nome de terceiro. A assinatura não conferia

Um homem de Jandaia do Sul procurou a Polícia Militar para denunciar um golpe que custou a ele o único carro que tinha, um Peugeot modelo 406. Ele vendeu o carro por R$ 5.500 e aceitou, em pagamento, um cheque, que deveria ser descontado cinco dias depois da negociação.

Quando o homem foi ao banco para descontar o cheque, foi informado pelo banco que a assinatura não conferia. A partir de então, relata a vítima, não conseguiu mais fazer contato com o comprador do veículo.

A vítima relata que o comprador se apresentou a ele e propôs o pagamento com um cheque, que estava em nome de uma outra pessoa, e que só poderia ser descontado dentro do prazo de cinco dias.

Depois de ter sido informado pelo banco que a assinatura não conferia com a registrada no sistema, e sem conseguir contato com o comprador, a vítima relatou ter ido até a casa do comprador, onde teria localizado o homem, que dirigia o carro, com a família. A vítima disse que o acompanhou até um certo ponto, quando o homem teria estacionado o carro e saído.

A vítima informou, ainda, que o carro vendido não está em seu nome e ela também não tinha nenhum outro dado pessoal sobre o comprador. A polícia militar orientou o homem quanto aos procedimentos cabíveis no caso.

