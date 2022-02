Da Redação

Homem pelado tenta invadir casa em Marilândia e acaba preso

Um homem pelado foi preso na madrugada desta quinta-feira (10), em Marilândia do Sul, após tentar invadir uma casa localizada no Núcleo Habitacional Manoel Olegário Proença. De acordo com a Polícia Militar (PM), o autor saiu do alvará de soltura nesta quarta-feira (9), mesmo dia em que foi detido novamente.



A equipe foi até o local e encontrou o autor sem roupas, deu voz de abordagem, mas ele não obedeceu. No entanto, alguns minutos depois, ele foi contido e identificado pela PM.

Ao conversar com moradores da região, os policiais foram informados pelo marido da vítima, que a dona da casa estava chegando na residência sozinha e a pé, quando viu o autor entrando pelo portão. A mulher, segundo o boletim, desistiu de entrar no local, saiu correndo e acionou a PM.

Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Marilândia do Sul.