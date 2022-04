Homem pega carro sem autorização bate em muro e invade quintal de casa

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na tarde de sexta-feira (1), por volta das 14 horas, a equipe de plantão da Polícia Militar (PM) de Borrazópolis em patrulhamento pelo bairro Vila Lourdes, visualizou uma pessoa que estava sinalizando com a mão. Ela relatou aos policiais que um VW/Gol cinza teria invadido o quintal de sua residência, danificando um tanque de roupas e quase havia atropelado algumas pessoas que se encontravam no local.

continua após publicidade .

A equipe identificou o condutor em visível estado de embriaguez. Ato contínuo chegou ao local um homem e se identificou como proprietário do carro. Ele relatou que o autor teria pegado o carro sem seu consentimento.

Disse ainda que o veículo estava estacionado na Rua Antônio Soriano com a chave na ignição. Momento em que ouviu seu veículo em funcionamento e se deslocando sentido a Rua Rovilson Jacinto, onde ocorreu a colisão com um muro, causando danos ao veículo e a residência do morador.

continua após publicidade .

Diante dos fatos a equipe deu voz de prisão para o autor e conduziu as partes para o DPM de Borrazópolis para confecção de boletim e posteriormente para a 53º DRP de Faxinal.