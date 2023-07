Homem pede prato de comida e depois furta celular de quem o ajudou

Caso foi registrado em São Pedro do Ivaí e autor de furto foi preso

A Polícia Militar (PM) foi chamada por um morador que teve o celular furtado após dar um prato de comida para um homem de 31 anos em São Pedro do Ivaí. O caso ocorreu na Rua José Antonio Dadalto, no centro da cidade, no início da noite desta sexta-feira (14).

Um morador de 56 anos denunciou o caso à PM. Ele contou que o homem de 31 anos pediu um prato de comida e foi atendido. Ele sentou-se na área externa da casa, onde havia um banco, para comer. O morador foi chamado pela mãe para dentro de casa. Foi quando o suspeito aproveitou para furtar o celular que estava nas proximidades.

A equipe policial realizou patrulhamento nas imediações e o autor foi visualizado e abordado. Com ele, a PM encontrou o celular da vítima. O suspeito do furto foi encaminhado para Delegacia de Jandaia do Sul.





