Homem pede para ser preso durante briga com a ex-mulher em Cambira

Policiais militares de Cambira e de Novo Itacolomi, através da 2ª Companhia do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM), conduziram um casal para a delegacia, após uma briga neste sábado (21), no bairro Bela Vista de Cambira.

Quem acionou a Polícia Militar (PM) foi o próprio envolvido, que relatou estar em uma disputa com sua esposa e ter danificado o para-brisa do carro do casal durante a discussão. Preocupado com a situação, ele mesmo solicitou a presença da polícia e seu encaminhamento à delegacia.

A equipe policial chegou ao local e encontrou o autor da chamada e sua ex-esposa na rua, em frente à casa dos pais dela. O homem estava agitado e pedia para ser preso antes que a situação piorasse.

A vítima relatou que o conflito começou após eles saírem de uma confraternização da empresa onde trabalham. O homem demonstrou agressividade por ciúmes e danificou o veículo do casal, causando danos ao vidro e ao painel. Ela também mencionou que recentemente havia registrado um boletim de ocorrência por ameaça contra ele. Embora não tenha sofrido agressão física naquela data, ela afirmou que as pressões psicológicas e ameaças eram constantes e que temia por sua vida.

Diante dos fatos, os dois foram encaminhados para a 17ª Subdivisão Policial (17ª SDP) para os procedimentos judiciais.

