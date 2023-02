Homem pede comida, depois ameaça “passar a faca” no pescoço da vizinha

Da Redação

Um homem foi preso na tarde de quarta-feira (22), acusado pela vizinha de ameaça de morte, na Rua Cristo Redentor, no Jardim Guanabara II, em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná.

Conforme o boletim da Polícia Militar (PM), por volta das 16 horas, a guarnição foi chamada para atendimento de uma ocorrência, onde a solicitante relava que o vizinho a havia ameaçado de morte.

No endereço, a mulher relatou, que após seu vizinho pedir comida, ele passou a lhe ameaçar de morte, dizendo que “iria passar a faca em seu pescoço”, além de realizar insultos com palavras de baixo calão.



Diante da vontade da solicitante em representar foi dada voz de prisão ao autor. Ele foi encaminhado à 6ª CIPM para confecção de termo circunstanciado.

PM é chamada após desentendimento de casal

A equipe de serviço do destacamento da PM de Faxinal foi acionada para a Rua Santos Dumont, onde um homem estaria agredindo a esposa e uma criança.

Na residência, a mulher disse que estava em processo de separação e que houve uma discussão com seu marido.

Foi questionada por diversas vezes se sofreu qualquer tipo de agressão, porém ela relatou que não.

O homem disse que foi um desentendimento e que estaria indo embora para SC. Diante dos fatos ambos foram orientados.

