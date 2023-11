Homem passa mal e morre após briga com enteado em Jardim Alegre

Na noite de sexta-feira (17), por volta das 23h45, a polícia registrou uma ocorrência de vias de fato na Rua Girassol, em Jardim Alegre, no Vale do Ivaí, Paraná. A equipe do destacamento da Polícia Militar (PM) estava em patrulhamento próximo ao lago municipal quando foi alertada por populares sobre uma briga nas proximidades.

Conforme consta no boletim de ocorrência, ao chegar no local, os policiais se depararam com uma movimentação na rua. Foi abordado um rapaz, que estava bastante alterado, visivelmente embriagado e com escoriações na região do peito esquerdo.

Durante a revista pessoal, foi encontrado um cigarro de maconha, que ele alegou ser para consumo pessoal. Ao ser questionado sobre a confusão, o rapaz relatou que seu padrasto foi até sua residência para retirar seu filho, argumentando que ele não tinha condições de cuidar da criança.

A situação resultou em um confronto físico, e o padrasto passou mal, sendo levado para atendimento médico no Hospital Municipal. Enquanto a equipe policial dialogava com as partes envolvidas, populares informaram que o homem teria entrado em óbito.

A confirmação foi obtida posteriormente ao deslocamento da equipe até o hospital, onde uma enfermeira de plantão apresentou uma ficha de atendimento, indicando parada cardíaca como causa da morte.

Diante dos fatos, o rapaz foi encaminhado pela equipe policial para confecção do termo circunstanciado, e posteriormente, foi elaborado o Boletim de Ocorrência Único (BOU).