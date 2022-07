Homem passa em frente a casa de desafeto e é ameaçado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O autor foi devidamente advertido e orientado

Em Ivaiporã a Polícia Militar (PM) foi chamada na tarde de sábado (9), por volta das 14h50, para atendimento de uma situação de ameaça, na Rua Ceará, onde o autor possivelmente estaria armado.

continua após publicidade .

De posse das características repassadas pelo solicitante a equipe abordou o autor das ameaças. Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com ele. Confirmou que realmente ameaçou o cidadão, pois não esperava o encontrar próximo a sua residência, já que eles tem uma bronca antiga que corre na justiça.

Sendo assim o autor foi devidamente advertido e orientado, visto que a outra parte não manifestou interesse em representar.

continua após publicidade .

Outra ocorrência (Abordagem de suspeito)

A equipe policial também foi acionada para averiguar na Rodovia PR- 466 no trevo do Distrito de Alto Porã, um Ford Escort que estava abandonado, sem as rodas do lado direito e com diversas peças espalhadas pelo chão.

No local foi checado juntamente ao Copom e não constava alerta de furto/roubo. Diante dos fatos foi repassada a situação para a Polícia Rodoviária Estadual.

Siga o TNOnline no Google News