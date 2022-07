Homem nu ameaça se jogar de torre em Marilândia do Sul

Da Redação

Torrem onde o homem subiu tem mais de 50 metros de altura

Um homem, ainda não identificado, subiu completamente nu em uma torre de telefonia com mais de 50 metros de altura, na manhã deste sábado (9), na região do Distrito de São José, em Marilândia do Sul, norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), testemunhas informaram que ele teria ameaçado se jogar. Além da PM, equipes do Corpo de Bombeiros foram até local e conseguiram resgatar o homem com segurança.

Segundo o subtendente do 10º Batalhão de Polícia Militar, Almir Freitas, moradores disseram que o homem é usuário de tornozeleira eletrônica. Durante a madrugada ele teria batido na porta de várias casas daquela região, antes de tirar as roupas e subir na torre, logo no início da manhã, por volta das 7 horas.

fonte: TNonline Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados

Equipes isolaram a região e encontraram uma tornozeleira rompida. "Em um primeiro momento, os moradores acharam que ele queria se matar", comentou o policial.

Por volta das 10 horas os bombeiros conseguiram acessar o local onde o homem estava e definiram a melhor maneira de retirá-lo da torre. Por volta das 11 horas os bombeiros conseguiram retirar o homem com segurança.

