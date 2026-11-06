Homem não aceita término, enforca a ex-mulher e acaba preso

Um homem de 32 anos foi preso na noite de quinta-feira (5), no centro de São Pedro do Ivaí, após invadir a casa da ex-companheira, quebrar diversos objetos e agredi-la fisicamente. O episódio de violência doméstica ocorreu porque o suspeito não aceitava o fim do relacionamento de dois anos.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, de 30 anos, havia organizado os pertences do ex-namorado para que ele deixasse a residência. Aproveitando que ela não estava no local, o homem, acompanhado de um conhecido, invadiu o imóvel e começou a destruir a casa.

Quando a mulher retornou e questionou o autor sobre os danos, ele reagiu de forma violenta e a agarrou pelo pescoço com as duas mãos. A agressão só parou porque o padrasto da vítima presenciou a cena e desferiu um soco no rosto do agressor para defender a enteada. Após a intervenção, o padrasto saiu do local, e o suspeito foi contido por vizinhos até a chegada da Polícia Militar.

Resistência à prisão

No momento em que os policiais deram voz de prisão, o homem se descontrolou. Ele se recusou a entrar na viatura e partiu para a agressividade contra a equipe. Para garantir a segurança de todos e evitar uma fuga, os agentes precisaram usar técnicas de imobilização e spray de pimenta para conseguir algemá-lo e colocá-lo no camburão.

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Os envolvidos foram levados inicialmente a um hospital da cidade para avaliação médica. Em seguida, o agressor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. Durante todo o trajeto, o homem continuou bastante agitado, debatendo-se e chutando o compartimento de transporte da viatura. Ele responderá por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, além de dano e resistência.