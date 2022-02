Da Redação

Homem não aceita termino e agride esposa em Cambira

A Polícia Militar (PM) foi chamada no início da madrugada deste sábado (12) após um homem agredir a própria esposa. A ocorrência foi registrada na Rua Curitiba, no centro de Cambira.

continua após publicidade .

De acordo com a equipe policial, a mulher relatou que eles se relacionam há 15 anos e duas semanas atrás ela decidiu romper o relacionamento. Após pedir para o homem deixar a residência, ele agrediu a vítima com chutes e socos no rosto, além de jogá-la contra a parede.

Ainda segundo a PM, a mulher não apresentavam nenhuma lesão aparente e o suspeito estava visivelmente embriagado.

continua após publicidade .

Diante dos relatos, ambos foram encaminhados para a delegacia.