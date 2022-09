Homem não aceita fim de relacionamento e agride esposa

Da Redação

Imagem ilustrativa

Na manhã de sábado (3), por volta das 10h30, a Polícia Militar (PM) de Jardim Alegre, atendeu ocorrência de violência doméstica no Porto Ubá, em Lidianópolis. O marido por não aceitar o fim do relacionamento agrediu a esposa com socos e chutes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via COPOM. No local em contato com a solicitante, ela passou a relatar que há dias vem conversando com seu marido, a respeito do término do relacionamento. Na noite de sexta-feira (02), resolveu sair de casa juntamente com sua filha.

Na manhã de sábado (3), voltou até a residência acompanhada de sua mãe, no intuito de buscar seus pertences pessoais, assim como seu celular, que o ex-esposo o havia subtraído.

Na casa por não aceitar o término do relacionamento, passou a agredi-la verbalmente, chamando-a de “vagabunda”, entre outras palavras, além de ameaçá-la de morte.

Na sequência, ele a jogou no chão e passou a agredi-la fisicamente, com chutes e socos, que acertaram seu rosto, pescoço e braços, sendo todas as agressões presenciadas por sua irmã e sua mãe.

A vítima afirmou ainda que não foi a primeira vez que o ex-companheiro a agrediu, informando que por outras duas vezes já aconteceu o fato, porém não registrou boletim de ocorrência das situações.

Após ser orientada quanto aos procedimentos, e da necessidade de comparecimento na Delegacia de Polícia para solicitação de medidas protetivas de urgência, foi realizado diligências nas proximidades do endereço no intuito de localizar o autor dos fatos, assim como em prováveis locais indicados pela vítima onde ele poderia ser encontrado, porém a equipe não logrou êxito.

