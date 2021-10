Da Redação

Homem mostra partes íntimas para familiar e é preso

Um homem, de 48 anos, foi preso após mostrar as partes íntimas para a neta de seu tio, um idoso de 74 anos, que vive em uma propriedade localizada na Estrada Engenho Velho, em Marilândia do Sul.

A solicitante, de 22 anos, ligou para o 190 e informou que o homem havia mostrado os órgãos genitais para ela. No local, ela disse aos policiais que costuma fazer visitas para o avô, assim como o homem que a assediou.

Além disso, conforme o boletim, a mulher relatou que foi até a casa do idoso e encontrou o homem com sintomas de embriaguez e ele começou com provocações, dizendo que iria agarrá-la a força e que ela não teria como fugir.

Momentos depois, ainda de acordo com o relatório, a solicitante notou que o autor abaixou a calça. A vítima relatou ainda que esta não é a primeira vez que vem sendo assediada pelo autor. Diante do fato, o homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil, de Marilândia do Sul.