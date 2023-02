Homem morto na chacina em Sinop é velado em São João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Elizeu Santos da Silva está entre as sete vítimas da chacina em Sinop

Familiares de Elizeu Santos da Silva, de 47 anos, morto na chacina registrada em um bar em Sinop, no Mato Grosso, confirmaram que o corpo da vítima já está sendo velado em São João do Ivaí, no norte do Paraná. O velório começou na noite de sexta-feira (24), após o translado do corpo. O sepultamento será às 10 horas deste sábado (25) no Cemitério Municipal.

continua após publicidade .

A família conseguiu ajuda financeira para pagar o translado do corpo do Mato Grosso para o Paraná. Conforme informações da sobrinha de Elizeu, o túmulo da família está no Cemitério Municipal de São João do Ivaí.

- LEIA MAIS: Chacina no MT: filho diz que pai parou no bar apenas para ver o jogo

continua após publicidade .

"Conseguimos arrecadar o que faltava para trazer o corpo do meu tio de Sinop para São João do Ivaí, onde ele será velado e sepultado”, explicou Ana Claudia.

Cabecinha, como também era conhecido, foi uma das sete vítimas da chacina registrada na última tarde de terça-feira (21), em um bar de Sinop, a 503 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. A ação foi filmada por uma câmera de segurança instalada no estabelecimento.

As imagens mostram quando um dos suspeitos, de camiseta azul, armado com uma pistola, rende as pessoas e as leva para perto de uma parede. Enquanto isso, o outro homem, de camiseta listrada, pega uma espingarda calibre 12 mm na caminhonete estacionada em frente ao estabelecimento, volta e atira várias vezes. Entre as vítimas está um pai e a filha de 12 anos.

continua após publicidade .

Segundo informações apuradas pela Polícia Civil, as mortes ocorreram após os atiradores perderem mais de R$ 4 mil em uma partida de sinuca.

Veja:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News