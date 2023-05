Homem morto em confronto em Jandaia do Sul é identificado

Da Redação

A troca de tiros aconteceu na Rua Pastor João Marcondes, em Jandaia do Sul

O homem morto após se envolver em um confronto com a equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana, em Jandaia do Sul foi identificado. Trata-se de Davi José Francisco de 24 anos.

A troca de tiros aconteceu na Rua Pastor João Marcondes, na Vila Santo Antônio.

Conforme a Polícia Militar, a equipe realizava uma operação no município de Jandaia do Sul, quando se deparou com um rapaz armado e o confronto aconteceu.

Uma pistola 9mm foi apreendida. Segundo o boletim de ocorrência o homem teria uma extensa ficha criminal.

Outra ocorrência

Jovem executado em Apucarana voltaria para presídio em 3 dias

Pelo menos cinco homens armados e encapuzados participaram da execução de um jovem de 24 anos, morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (23) na zona norte de Apucarana. O crime aconteceu no Jardim Ponta Grossa. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para onde a vítima correu tentando se salvar mostram, segundo a polícia, um atirador disparando contra a vítima já caída no chão. O jovem morto estava em saída temporária e voltaria para o Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon) em três dias.

O rapaz foi identificado como Marlon Henrique Baptista de Souza. Inicialmente, o rapaz estava sentado na mureta de uma residência quando foi surpreendido pela chegada dos atiradores, que estavam em uma Parati. Com a aproximação dos atiradores, o rapaz fugiu para um mercado localizado na esquina das ruas Paranaguá e Carlos de Carvalho. Funcionários e consumidores estavam dentro do estabelecimento, mas ninguém se feriu. Uma câmera de segurança registrou a ação. Para ver.

O rapaz foi perseguido e alvejado dentro do estabelecimento. Na sequência, o jovem pulou o muro dos fundos do local e entrou no quintal de uma residência nos fundos do estabelecimento, onde acabou morrendo. Neste local, ele ainda foi alvejado novamente por um dos atiradores.

