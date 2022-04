Homem morto em Arapongas será sepultado em Ivaiporã

Da Redação

Danilo Clementino, de 29 anos

Danilo Clementino, de 29 anos, que foi assassinado na noite de sábado (16), no Conjunto Piacenza em Arapongas, era ex-morador de Ivaiporã, nascido no Distrito de Jacutinga, segundo informações do radialista Claudio Henirque.

Por conta disso, familiares decidiram transladar o corpo que será sepultado no início da manhã desta terça-feira (19). O corpo está sendo velado no distrito do Jacutinga, na Rua Londrina, 102.

Danilo estava em uma residência no Conjunto Piacenza com uma mulher e um casal de amigos, instante em que chegou o ex-marido da tal mulher e invadiu o local, acompanhado de mais dois indivíduos.

O casal fugiu pelos fundos, a moradora foi agredida e ao tentar ajuda-la, Danilo foi morto com várias facadas nas costas por um dos invasores, que acompanhava o ex-marido.

Em seguida, os três fugiram. Equipe de socorro foram ao endereço e atestaram o óbito. Foi então acionada a Polícia Civil e Polícia Militar.

A mulher disse aos policiais que estava separada há aproximadamente uma semana e que o motivo da separação foi a agressividade do ex-companheiro.