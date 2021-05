Homem morto a tiros sofria ameaças; câmera registra crime

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Segundo a Polícia Civil de Jandaia do Sul, Dione Fernandes, 49 anos, que usava o nome artístico de Kelvin Trovador, assassinado a tiros nesta quarta-feira, vinha recebendo uma série de ameaças de morte.

Fernandes foi alvejado por volta das 10h30 quando negociava uma caminhonete em frente a uma oficina mecânica localizada na Vila Paião. O atirador se aproximou de bicicleta e efetuou 5 disparos contra a vítima, que morreu na hora.

Segundo o delegado Adilson José da Silva, o proprietário da oficina, que testemunhou os disparos, e os familiares de Kelvin já foram ouvidos. “A vítima tinha uma série de dívidas resultantes de negociações de gado e veículos e tinha recebido diversas ameaças de morte”, comenta o delegado. Os áudios e mensagens já estão em poder da polícia para elucidação do crime.

Ex-morador de Lunardelli, Kelvin estava morando em Mandaguari. “Ele e a família saíram de Lunardelli por conta dessas ameças e ele estava em Jandaia do Sul apenas para negociar esse veículo”, comenta.

Para o delegado, há indícios que o autor dos disparos tenha sido contratado por um mandante.

Além de negociar gado e veículos, Dione também atuava no meio artístico com o nome de Kelvin Trovador, tendo inclusive feito alguns shows e com trabalhos gravados.