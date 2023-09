Homem morre no hospital após acidente de moto em São Pedro do Ivaí

Um morador de São Pedro do Ivaí, de 57 anos, morreu na noite desta quarta-feira (13), após se envolver em um acidente de moto na PR-457, no trevo de acesso a Fazenda Barcelona.

A vítima chegou a ser socorrida no local e foi encaminhada para o Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí, mas acabou morrendo. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelos médicos e uma equipe foi até o hospital. A Polícia Civil também foi mobilizada.

Segundo informações, o homem teria perdido o controle do veículo por conta do vento que estava muito forte no horário do acidente. Isso fez com que ele tenha caído na pista. A vítima sofreu diversas fraturas e acabou batendo a cabeça.

