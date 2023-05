Homem morre em Jandaia do Sul após confronto com a Rotam de Apucarana

Da Redação

Rotam de Apucarana em Jandaia do Sul

Um homem, de 24 anos, morreu em Jandaia do Sul, na tarde desta terça-feira (23), após se envolver em um confronto com a equipe da Rotam da Polícia Militar (PM) de Apucarana. A troca de tiros aconteceu na Rua Pastor João Marcondes, na Vila Santo Antônio.

Segundo informações preliminares, o homem fugiu após ser abordado pela polícia com uma motocicleta furtada. Ele estaria armado e o confronto aconteceu. Uma pistola 9mm foi apreendida. A ocorrência está em andamento.

Reportagem em atualização

Outra ocorrência

Câmera registra vítima de execução correndo de atiradores em Apucarana

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Marlon Henrique Baptista de Souza, de 24 anos, corre dos atiradores pela Rua Carlos de Carvalho, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná. O jovem foi morto a tiros, no começo da tarde desta terça-feira (23).

A gravação mostra Marlon entrando no mercado, na tentativa de se proteger, porém, os atiradores, que escondem o rosto, vão atrás, causando pânico no estabelecimento. Para ver o flagrante, clique aqui.

