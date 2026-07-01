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Homem morre em confronto com a Rotam em São Pedro do Ivaí

Segundo a PM, suspeito de tráfico de drogas estava armado e reagiu à abordagem policial

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.07.2026, 13:49:38 Editado em 01.07.2026, 13:49:32
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Homem morre em confronto com a Rotam em São Pedro do Ivaí
Autor Rotam entrou em confronto com suspeito em São Pedro do Ivaí - Foto: Reprodução Canal HP

Um homem morreu na noite de terça-feira (30) após entrar em confronto com policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), da Polícia Militar (PM), no centro de São Pedro do Ivaí. A ocorrência foi registrada em uma residência na Rua Domingos Della Rosa, que, segundo a PM, é alvo de denúncias recorrentes sobre a comercialização de drogas.

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De acordo com a Polícia Militar, a intervenção teve início quando a equipe abordou um homem na área externa do imóvel. Ao perceber a presença da viatura, um segundo suspeito, que estava na porta da casa, desobedeceu à ordem de parada e fugiu para o interior da residência segurando um volume suspeito na cintura. Diante da fuga, os policiais realizaram o adentramento tático no local.

Durante as buscas no interior do imóvel, os agentes contiveram outros moradores em diferentes cômodos, sendo necessário arrombar uma porta que estava trancada. O suspeito em fuga foi localizado na cozinha, próximo à saída dos fundos, empunhando um revólver calibre .32. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais ordenaram que ele soltasse a arma, mas a determinação foi ignorada.

Para repelir o risco iminente à equipe, segundo a PM, foi preciso efetuar disparos que atingiram o homem. Assim que a arma foi afastada, os policiais acionaram o socorro médico. Uma ambulância do Hospital Santa Casa da Misericórdia Maria Santíssima foi enviada ao endereço, mas a equipe de enfermagem constatou o óbito do rapaz ainda no local.

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Após o confronto, a área foi isolada para os trabalhos de perícia da Polícia Científica e da Polícia Civil, seguidos pela remoção do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). No local, as autoridades apreenderam o revólver utilizado pelo suspeito, que estava carregado com quatro munições intactas. Também foram recolhidos 257 gramas de maconha e 16 gramas de cocaína, entorpecentes que já estavam fracionados e prontos para a venda. O caso será alvo agora de investigação da Polícia Civil de Jandaia do Sul.

Com informações do Canal HP

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Conflito POLICIA MILITAR Rotam São Pedro do Ivai segurança pública
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