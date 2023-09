Homem morre em confronto com a PM em Bom Sucesso

Um homem morreu após confronto armado com a Polícia Militar (PM) no início da manhã desta sexta-feira (22) em Bom Sucesso, no Vale do Ivaí.

Ele teria reagido a uma abordagem policial no Conjunto José Moreira Prado (Mutirão IV), quando foi atingido por disparos efetuados por policiais militares que atendiam a ocorrência.

A PM informou que o confronto ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência. O homem teria passagens policiais, inclusive por homicídio.

A idade e a identificação não foram confirmadas. As informações obtidas no local são de que o homem morto no confronto era conhecido como "Barão".

Equipes da Polícia Civil, da Delegacia de Jandaia do Sul, e da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, foram acionadas para comparecer ao local.

